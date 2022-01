Francia: Levy (Edf), decisione di vendere energia a basso prezzo è uno "shock"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione presa dal governo francese di aumentare i volumi di elettricità venduti a basso prezzo dal gruppo energetico Edf ai concorrenti per contenere i costi in bolletta è "un vero shock". Lo ha detto il presidente di Edf, Jean-Bernard Levy in un messaggio inviato ai manager. Il dirigente ha spiegato di voler prendere "misure appropriate" per difendere l'azienda. Sempre rivolgendosi ai manager, Levy ha spiegato che lui e il comitato esecutivo restano "molto combattivi".(Frp)