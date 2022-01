Emirati: Ue condanna attacco droni contro impianto stoccaggio carburanti ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea condanna fermamente l'attacco transfrontaliero di droni di lunedì rivendicato dal movimento yemenita Ansar Allah contro l'impianto di stoccaggio di serbatoi di carburante vicino all'aeroporto di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti. Lo si legge in una nota del Servizio europeo per l'azione esterna (Seae). "Gli attacchi contro i civili e le infrastrutture civili sono inaccettabili. L'ultimo attacco aumenta il rischio di un'ulteriore escalation del conflitto in Yemen e mina gli sforzi in corso per porre fine alla guerra", ha scritto il Seae. "Ci può essere solo una soluzione politica al conflitto in Yemen. L'Ue chiede moderazione per evitare un'ulteriore escalation. Inoltre, l'Ue esorta tutte le parti a impegnarsi con l'inviato speciale delle Nazioni Unite per porre fine ai combattimenti e raggiungere un accordo politico globale e inclusivo". (Beb)