© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da Agenzia Nova un'opera di informazione chiara e puntuae che l’ha contraddistinta in questi primi vent’anni" Vincenzo Amendola

Sottosegretario agli Affari Europei

19 luglio 2021

- Una rosa bianca per commemorare "per sempre" David Sassoli. Così su Twitter il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola, oggi a Strasburgo per la cerimonia di commemorazione del presidente del Parlamento europeo. (Beb)