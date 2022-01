Ue: Regling, ratifica Mes molto presto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generlae del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), Klaus Regling, si è detto ottimista che la ratifica della riforma del Mes possa compiersi molto presto. Lo ha detto in conferenza stampa dopo l'Eurogruppo. "La ratifica è avvenuta da 17 Paesi su 19. In un Paese c'è un processo in corso, ma pensiamo che possa essere risolto nel prossimo mese, e un Paese ha messo in chiaro di essersi impegnato nella ratifica. Quindi sono ottimista che sarà un passo che compiremo molto presto e potremo continuare nel processo per completare l'Unione bancaria", ha detto. (Beb)