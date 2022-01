© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova festeggia i suoi primi 20 anni e a nome della Regione Lazio desidero rivolgere i miei auguri al suo direttore e a tutti i giornalisti, operatori e tecnici" Nicola Zingaretti

Presidente della Regione Lazio, già Segretario del Partito Democratico

20 luglio 2021

- REGIONE LAZIO- Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti visita il vivaio e la falegnameria del Parco dei Monti Aurunci e inaugura il parco giochi insieme al sindaco di Itri, Giovanni Agresti e al direttore del Parco dei Monti Aurunci, Giorgio De Marchis. L'evento si svolge presso il Vivaio e Falegnameria del Parco dei Monti Aurunci in Contrada Valle Troglia a Latina. (ore 12:00).- Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti inaugura l'ostello Ossigeno. All'evento partecipano il sindaco di Itri, Giovanni Agresti, il direttore del Parco dei Monti Aurunci, Giovanni De Marchis, i gestori dell'Ostello, Noemi Fabrizio e Michele Palumbo, il gestore del Woodpark, Antonio Battista. L'evento si svolge presso Località San Nicola in via Civita Farnese, Itri, provincia di Latina (ore 12:45).- Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti partecipa al concerto "30 anni di antimafia" per celebrare i 30 anni della Direzione investigativa antimafia. All'evento partecipano la ministra degli Interni, Luciana Lamorgese, il capo della polizia, Lamberto Giannini, il direttore della Dia Maurizio Vallone e il presidente dell'Osservatorio per la sicurezza e la legalità della Regione Lazio, Gianpiero Cioffredi. L'evento si svolge all'Auditorium Parco della Musica in Via Pietro de Coubertin 30 a Roma (ore 20:30) (segue) (Rer)