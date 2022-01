© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- REGIONE LAZIO- Seduta ordinaria del consiglio regionale del Lazio per completare l'esame delle mozioni già all'ordine del giorno e per discutere gli ordini del giorno di istruzione alla Giunta regionale collegati alla proposta di legge regionale 320. Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 1.301 (ore 11:00-17:00)- La Garante dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Lazio, Monica Sansoni, viene audita dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività connesse alle comunità di tipo familiare che accolgono minori. La seduta si svolge, in videoconferenza, ed è trasmessa in diretta sulla web tv della Camera (ore 12:00) (segue) (Rer)