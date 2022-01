© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Incontro "Ecosistema mobilità Roma 2022" organizzato da Legambiente Lazio. Prevista la partecipazione di Eugenio Patané, assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Cristiana Avenali, responsabile contratti di fiume Regione Lazio, Lucina Caravaggi, docente Architettura del paesaggio dell'università La Sapienza, Maurizio Gubiotti, presidente Roma natura, Maurizio Messina, comitato Roma-Lido, Riccardo Pagana di Metro per Roma, Andrea Ricci, presidente Osservatorio Regionale Trasporti, Amedeo Trolese, direttivo Legambiente Lazio, Roberto Scacchi, presidente Legambiente Lazio e Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente. L'evento si svolge in Sala della Piccola Protomoteca in Campidoglio ed è trasmesso sulla pagina Facebook di Legambiente (ore 16:30)- Conferenza stampa dei comitati e delle associazioni per illustrare le motivazioni del ricorso al Tar dei cittadini contro il progetto revamping dell'impianto di Rocca Cencia. Sede Municipio Roma VI (ore 17:00)- Sindaci e amministratori locali della Lega dell'area nord della provincia di Roma si confronteranno con il coordinatore regionale Claudio Durigon, il consigliere regionale Daniele Giannini, il consigliere metropolitano Antonio Giammusso e il segretario politico della Lega Provincia Roma Nord Luca Quintavalle sui rischi per il territorio legati al progetto autorizzativo della discarica di Magliano Romano. L'appuntamento si svolge all'interno della Sala Consiliare del Comune di Magliano Romano in Piazza Risorgimento 1 (ore 15:00) (Rer)