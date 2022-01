Emirati: Usa condannano attacco ribelli yemeniti Houthi ad Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti d’America hanno espresso la loro condanna nei confronti dell’attacco rivendicato dai ribelli sciiti yemeniti Houthi nella zona industriale di Abu Dhabi, vicino alla sede della compagnia petrolifera Adnoc, e contro l'aeroporto internazionale della capitale degli Emirati Arabi Uniti. La condanna di Washington arriva tramite il consigliere per la Sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. "Gli Stati Uniti condannano fermamente l'attacco terroristico di oggi ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, che ha ucciso tre civili innocenti", ha affermato Sullivan. "Gli Houthi hanno rivendicato la responsabilità dell'attacco – ha aggiunto l’esponente dell’amministrazione Usa - lavoreremo con gli Emirati Arabi Uniti e i nostri partner internazionali per chiamarli a risponderne". Nella relativa nota ufficiale, Sullivan conclude dicendo: "Il nostro impegno per la sicurezza degli Emirati è incrollabile, siamo al fianco dei nostri partner contro tutte le minacce al loro territorio". (segue) (Nys)