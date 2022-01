Emirati: Usa condannano attacco ribelli yemeniti Houthi ad Abu Dhabi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il bilancio dell’attacco odierno è di tre morti e sei feriti. Questa mattina le autorità emiratine hanno segnalato due incendi nella zona industriale di Mussafah, ad Abu Dhabi, che ha provocato l’esplosione di tre autocisterne vicino all’impianto di stoccaggio della compagnia Adnoc, mentre un altro incendio è stato segnalato in un cantiere edile nei pressi dell’aeroporto internazionale di Abu Dhabi. Secondo quanto riferito dalle autorità emiratine sono stati ritrovati frammenti di velivoli senza pilota nei pressi dei due incendi. "Le indagini iniziali hanno trovato parti di un piccolo aereo che potrebbe essere un drone in entrambi i siti che potrebbero aver causato l'esplosione e l'incendio", ha affermato un portavoce della polizia in una dichiarazione rilasciata all'agenzia di stampa statale “Wam”. Non ci sono stati "danni significativi" dagli incidenti ed è stata avviata un'indagine completa, ha aggiunto la dichiarazione. (segue) (Nys)