Ucraina: Regno Unito fornirà a Kiev nuove armi anticarro leggere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Il Regno Unito fornità all'Ucraina armi anticarro leggere di nuova generazione "alla luce del comportamento sempre più minaccioso della Russia". È quanto ha affermato il ministro della Difesa britannico, Ben Wallace, parlando di fronte ai parlamentari di Londra. "Abbiamo preso la decisione di fornire all'Ucraina sistemi d'arma anticarro leggeri", ha detto Wallace, e ha aggiunto che "un piccolo numero" di truppe britanniche fornirebbe addestramento alle forze di Kiev per imparare a utilizzarle. “Lasciatemi essere chiaro: questo sostegno include armi a corto raggio e chiaramente difensive; non sono armi strategiche e non rappresentano una minaccia per la Russia; devono essere usate per autodifesa", ha precisato il ministro. Esperti del settore citati dal quotidiano britannico "The Guardian" sostengono che i dispositivi in questione potrebbero essere armi anticarro di nuova generazione portatili, con una gittata di poche centinaia di metri, destinate a contenere le manovre dei carri armati russi. Hanno capacità simili, ma una potenza non paragonabile, ai missili anticarro Javelin forniti dagli Stati Uniti all'Ucraina dal 2018.(Rel)