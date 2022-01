Usa: compagnie aeree lanciano allarme, senza limiti a 5G aeroporti a rischio caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aeroporti degli Stati Uniti rischiano di ritrovarsi in una “crisi catastrofica” e nel se non saranno posti limiti all’utilizzo della tecnologia 5G in prossimità degli scali. E’ l’allarme lanciato dai principali operatori aerei statunitensi in una lettera all’amministrazione del presidente, Joe Biden, rilanciata dai media Usa. Tra i firmatari figurano gli amministratori delegati di American Airlines, Delta, United Airlines, Southwest Airlines. "A meno che i nostri principali hub non siano autorizzati a volare, la stragrande maggioranza del pubblico viaggiante e marittimo sarà essenzialmente a terra", scrivono i grandi del trasporto aereo, secondo i quali "il 5G dovrebbe essere reso operativo in tutto il Paese tranne che nelle aree comprese entro circa 2 miglia (3.704 metri) dagli aeroporti” per il rischio di interferenze con le apparecchiature. AT&T e Verizon, che lo scorso anno hanno vinto quasi tutto il lotto della banda C in un'asta da 80 miliardi di dollari, il 3 gennaio hanno concordato di delimitare in “zone cuscinetto” circa 50 aeroporti, per ridurre i rischi di interferenza e adottare altre misure per ridurre le potenziali interferenze per sei mesi. Hanno anche deciso di ritardare il dispiegamento di due settimane, fino a mercoledì 19 gennaio, scongiurando temporaneamente una situazione di stallo per la sicurezza aerea. “E’ necessario intervenire immediatamente per evitare significativi disagi operativi al traffico passeggeri, al traffico merci, alle forniture e alla consegna di dispositivi medici", spiegano ancora i colossi del trasporto aereo.(Nys)