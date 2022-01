Emirati: Farnesina, preoccupazione e ferma condanna attacco Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia esprime preoccupazione per gli attacchi condotti nella zona industriale di Musaffah nei pressi di Abu Dhabi. E' quanto si legge in una nota della Farnesina. "L'Italia - prossegue - manifesta solidarietà alle famiglie delle vittime e vicinanza al governo degli Emirati Arabi Uniti ed esprime una ferma condanna per un gesto che, alimentando la spirale della violenza, è suscettibile di avere ripercussioni sulla stabilità dell'intera regione. Preso atto della rivendicazione da parte degli Houthi, l'Italia ritiene che simili attacchi, condotti contro obiettivi civili, mettano a rischio la ripresa del processo politico per la pace nello Yemen, che sosteniamo con convinzione confermando la piena fiducia negli sforzi per una soluzione negoziata dell'Inviato Speciale delle Nazioni Unite Grundberg".(Com)