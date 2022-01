Trasporto aereo: Aeromexico, approvato aumento di capitali per 4,2 miliardi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli azionisti della compagnia aerea messicana Aeromexico hanno approvato un aumento di capitali per 4,2 miliardi di dollari nel quadro del processo di ristrutturazione finanziaria avviato presso il tribunale fallimentare di New York. Lo ha reso noto la stessa compagnia attraverso una comunicazione alla Borsa valori del Messico (Bmv). Le azioni emesse, si legge nella nota, saranno sottoscritte attraverso la capitalizzazione di passivi e di società sussidiarie per l'equivalente di 2,6 miliardi di dollari. Un'altra parte dell'aumento avverrà attraverso l'acquisto di 744 milioni di dollari in azioni da parte del fondo Apollo Global Management mentre i restanti 822 milioni di dollari saranno frutto di investimenti degli azionisti esistenti. (segue) (Mec)