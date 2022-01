Usa: direttrice Cdc, su Covid fatti alcuni errori di comunicazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) hanno fatto alcuni errori sul fronte della comunicazione durante la pandemia di Covid-19. Lo ha detto la direttrice dei Cdc, Rochelle Walensky, in un’intervista al “Wall Street Journal”. A un anno dall’inizio del suo incarico, Walensky ha ammesso che la pandemia ha portato a situazioni che forse si potevano prevedere e, probabilmente, comunicare in maniera più efficace. La responsabile dell’organismo che di volta in volta detta le linee guida per il contenimento pandemico ritiene che avrebbe dovuto chiarire al pubblico che le regole sarebbero state via via soggette a modifiche, nel momento in cui la natura della lotta contro il Covid-19 fosse cambiata di nuovo. "Penso che ciò che non ho trasmesso sia l'incertezza in molte di queste situazioni", ha affermato Walensky ai microfoni del “Journal”. La direttrice del Cdc è stata criticata da alcuni esperti di salute pubblica per il modo in cui ha comunicato le linee guida sulla pandemia, dall'uso della maschera ai requisiti di isolamento. Walensky, per parte sua, ha affermato di essere impegnata a cercare di rendere le comunicazioni dei Cdc più chiare e incisive. È stata allenata da un consulente per i media e prevede di tenere più conferenze stampa nei prossimi mesi.(Nys)