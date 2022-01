Usa: scontro fra Dem al Senato, Sanders attacca Manchin e Sinema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

21 luglio 2021

- Si fa sempre più alta la tensione fra le due “anime” del Partito democratico statunitense, ossia quella più a sinistra (spesso definita in inglese “liberal”) e la frangia centrista. Il senatore Bernie Sanders, esponente della prima fazione, ha chiamato direttamente in causa i colleghi Kyrsten Sinema e Joe Manchin – i due senatori democratici moderati – parlando della necessità di superare l’ostruzionismo legislativo e approvare il cosiddetto Freedom to vote Act, una legge in materia elettorale volta a contrastare alcune legislazioni locali approvate dagli Stati a guida repubblicana. E’ una battaglia, questa, destinata a diventare il centro della politica statunitense nel corso di questa settimana. In un messaggio su Twitter, Sanders ha affermato che la vera domanda al momento è se tutti i 50 senatori democratici sosterranno la modifica del cosiddetto “filibuster”, il tradizionale metodo di ostruzionismo con cui i repubblicani bloccano i provvedimenti (da ultimo la legge sul diritto di voto). Questa procedura richiede 60 voti perché venga approvata una “mozione di chiusura” in grado di far avanzare la legislazione concludendo il dibattito. Per cambiare le regole dell’ostruzionismo senza il supporto dei repubblicani – come auspicato tra l’altro dal presidente Joe Biden - i democratici avranno bisogno di mostrarsi assolutamente compatti. "Mentre il disegno di legge sui diritti di voto finalmente arriva in aula al Senato, c'è solo un voto che conta davvero. 50 democratici voteranno per scavalcare l'ostruzionismo, proteggere la democrazia americana e approvare il disegno di legge, o Manchin e Sinema voteranno con il Gop (il Partito repubblicano) e faranno morire la legislazione?", ha domandato sarcasticamente Sanders su Twitter.(Nys)