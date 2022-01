Colombia: vescovo di Arauca chiede a gruppi armati di risparmiare i civili dalla guerra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vescovo colombiano del dipartimento di Arauca, Jaime Cristobal Abril, ha rivolto un appello ai gruppi armati irregolari che stanno seminando il terrore in quest'area al confine con il Venezuela a cessare le ostilità e a risparmiare i civili dal conflitto. "Ai protagonisti del conflitto chiediamo di mettere fine agli omicidi, alle violenze e alle minacce, e a mettere in primo piano il bene della popolazione civile che tanto dicono di rappresentare e difendere, specialmente dei più deboli", afferma il vescovo in un appello reso pubblico lunedì. Nello scritto Abril sottolinea che "già quindici giorni fa avevamo avvisato con preoccupazione circa la ripresa del conflitto armato tra gruppi presenti nella regione" e "dell'aggravamento della crisi umanitaria e sociale" nella regione. Il religioso ha quindi chiesto alle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) e all'Esercito di liberazione nazionale (Eln) "di lasciare la popolazione civile fuori dalle ostilità". (segue) (Vec)