Colombia: vescovo di Arauca chiede a gruppi armati di risparmiare i civili dalla guerra (2)

- Allo stesso modo il vescovo di Arauca si è rivolto alle autorità del governo e della comunità internazionale per chiedere protezione e la realizzazione dei "piani di contingenza e degli aiuti umanitari richiesti". Il vescovo ha esortato a "continuare a lavorare per la pace" e a "farsi presenti nei territori più colpiti dalla violenza". Seecondo dati di organizzazioni umanitarie, solo nella prima settimana di gennaio almeno 277 persone sono morte nel contesto degli scontri tra l'Eln e le Farc. Allo stesso tempo il conflitto ha prodotto una nuova ondata di persone in fuga dalla violenza (desplazados). Dall'inizio dell'anno sono segnalate 170 famiglie in fuga dalla zona al confine con il Venezuela per un totale di circa 600 persone. (segue) (Vec)