Colombia: vescovo di Arauca chiede a gruppi armati di risparmiare i civili dalla guerra (3)

- L'esercito della Colombia afferma di essere presente nell'area anche se l'Eln, oggi la più potente delle bande armate colombiane, aveva diffuso in rete immagini di uomini in assetto da guerra nelle ore in cui era in visita il presidente, Ivan Duque, domenica. "Sono le tre della mattina. Siamo qui nel municipio Araquita per inviare un deciso messaggio alla popolazione. Diciamo al popolo di Arauca che garantiamo loro il diritto alla mobilità come principio della sicurezza democratica", recita una voce che fa da sfondo a un video con i militari in primo piano. "Mentre il terrorismo dell'Eln voleva fare propaganda armata in modo vigliacco, dalle prime ore della mattina, truppe del nostro esercito presidiano e controllano il territorio", ha risposto da parte sua Duque rilanciando sul proprio profilo Twitter un video con immagini dell'esercito. (segue) (Vec)