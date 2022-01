Colombia: vescovo di Arauca chiede a gruppi armati di risparmiare i civili dalla guerra (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Duque si era recato domenica nella confinante provincia di Arauca, per supervisionare le truppe preposte al controllo della linea di confine. "Il nostro obiettivo per il 2022 ad Arauca è quello di continuare ad affrontare il terrorismo e di arrestare i comandante delle strutture criminali che si trovano all'altro lato della frontiera e che vengono in Colombia a commettere le loro nefandezze", ha detto il capo dello Stato. Dopo aver invitato altri "Paesi del mondo a dichiarare il Venezuela come una dittatura patrocinante il terrorismo", Duque ha denunciato i molti "governi locali" soggetti al controllo del narcotraffico, dinamica cui promette di mettere fine. (segue) (Vec)