Colombia: vescovo di Arauca chiede a gruppi armati di risparmiare i civili dalla guerra (6)

- La zona è come detto oggetto di una accesa contesa per il controllo delle attività criminali, con scontri che coinvolgono le principali sigle terroristiche regionali, le forze di sicurezza e i gruppi paramilitari. All'Eln e alla dissidenza delle Farc, vanno aggiunti altri esponenti delle ex Farc hanno deciso nel tempo di rinnegare la firma e tornare a operare nella selva: si tratta di nomi di primo piano della guerriglia, diversi dei quali uccisi a cavallo tra il 2021 e il 2022, che hanno dato vita alla cosiddetta "Seconda Marquetalia", in omaggio al luogo in cui fu dichiarata la prima insurrezione armata. L'ultima fiammata di violenza, forse frutto della lotta di potere scatenata dalla recente morte di alcuni leader criminali, ha causato da inizio anno una trentina di morti e la solita quanto penosa fuga di civili. (segue) (Vec)