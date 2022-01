Colombia: vescovo di Arauca chiede a gruppi armati di risparmiare i civili dalla guerra (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ma d'altro canto, come testimoniano sempre più analisti, la presenza di gruppi irregolari - dei due Paesi - si estende in gran parte del Venezuela. Da inizio gennaio si sono infatti registrati anche scontri nello stato orientale di Monagas, tra forze di sicurezza, elementi dell'Eln e la banda criminale "El sindicato de Oriente", gruppo armato locale che controlla la fascia territoriale al confine con la Guyana. Le tensioni sarebbero legate alla contesa di un territorio su cui corrono traffici lucrosi di alimenti, oro e carburanti, oltre al sempre verde mercato delle droghe. Le segnalazioni della polizia parlano però anche di tratta delle bianche ed estorsioni al commercio locale. Nel cuore del Paese, compresa la capitale Caracas, è invece ritenuta predominante la presenza dei gruppi paramilitari noti come "collectivos", ritenuti tollerati dal governo. (segue) (Vec)