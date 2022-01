Colombia: vescovo di Arauca chiede a gruppi armati di risparmiare i civili dalla guerra (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le tensioni al confine tra Venezuela e Colombia sono motivo di un costante scambio di accuse incrociate. Bogotà accusa da sempre il paese vicino di dare ospitalità, logistica, oltre che connivenza politica, ai vari gruppi armati irregolari, vuoi quelli della guerriglia, vuoi quelli legati al traffico di stupefacenti. Di più, la Colombia, non da sola, ritiene l'intero governo di Nicolas Maduro in stretto legame con le reti della criminalità organizzata transnazionale, e beneficiario di finanziamenti direttamente in arrivo dal mercato della droga. Oltre a respingere le accuse, Caracas denuncia da parte sua gli sforzi compiuti per accogliere le popolazioni colombiane in fuga dalla violenza e dalle lotte - spesso "irregolari" - condotte dall'esercito colombiano. E non mancano le occasioni in cui il Venezuela insinua che la presenza destabilizzatrice delle fazioni armate colombiane sul proprio territorio sia da ricondurre alla regia di Bogotà. (Vec)