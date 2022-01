Serbia: leader opposizione Djilas, il 3 aprile si vota per una vita normale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo 3 aprile gli elettori in Serbia voteranno "a favore o contro una vita normale" nel Paese. E' l'opinione espressa da Dragan Djilas, leader della forza d'opposizione Partito libertà e giustizia (Ssp), in un'editoriale pubblicato sul settimanale "Nedeljnik". Nell'articolo intitolato "Per cosa si vota il 3 aprile?", Djilas ha affermato che quel giorno si voterà "pro o contro" una serie di fattori fra cui l'investimento del gruppo minerario Rio Tinto, osteggiato dalla popolazione per ragioni ambientali, "pro o contro" il riconoscimento del Kosovo, la vendita "di terre agli stranieri", i diritti dei lavoratori, i media liberi e la democrazia. "Ognuno di noi potrebbe estendere questa lista. Perché, in sostanza, tutto si riduce a una cosa: il 3 aprile si vota a favore o contro la vita normale", ha scritto Djilas. (segue) (Seb)