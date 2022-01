Usa-Kosovo: Blinken a Kurti, approfondire cooperazione per rafforzare stato di diritto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Blinken ha inoltre sottolineato che la natura irrisolta delle relazioni Kosovo-Serbia "rimane un ostacolo importante alla piena adesione e integrazione nelle istituzioni europee ed euro-atlantiche, che è un obiettivo comune degli Stati Uniti e del Kosovo". Gli Stati Uniti, ha affermato ancora il segretario di Stato, ritengono che i colloqui mediati dall'Ue rimangano il migliore ambiente per i negoziati di normalizzazione tra Belgrado e Pristina. "Gli Stati Uniti guardano alla vostra leadership personale per ridare slancio al processo di dialogo sostenendo i precedenti impegni del vostro Paese, quindi promuovendo la trasparenza, evitando azioni o retorica che potrebbero aumentare le tensioni e impegnatevi in ​​negoziati con la necessaria concentrazione, creatività e urgenza”, si legge nella lettera. (Alt)