Kosovo: stampa locale, da oggi le Ksf possono partecipare a tutte le missioni all'estero (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Dobbiamo aumentare la nostra forza di difesa, perché 100 milioni all'anno non bastano per un esercito forte, che ci protegga e ci renda uguali agli altri”, ha detto Haradinaj, aggiungendo che con il budget esistente il Kosovo è in ritardo rispetto a chi lo minaccia da decenni. L’ex premier ha avvertito che con le capacità attuali dell'esercito del Kosovo, è impossibile essere alla pari con coloro che violano la sovranità del Paese. “Per poter equiparare il Kosovo al nostro aggressore del passato, l'esercito del Kosovo ha bisogno di un budget di 10 miliardi di euro. Gli attuali 100 milioni di euro all'anno non sono sufficienti per mantenere la situazione esistente, né per aumentare la capacità militare al livello necessario”, ha affermato Haradinaj. (Alt)