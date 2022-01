Kosovo: polizia blocca accesso di documenti dalla Serbia per voto in referendum

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia kosovara ha impedito l'accesso nel territorio del Paese di alcuni documenti inviati dalla Serbia per permettere alla minoranza serbo kosovara di prendere parte domani al referendum sulle riforme costituzionali. Un comunicato della polizia kosovara annuncia che una macchina e due furgoni sono stati fermati al valico di frontiera di Merdare, al confine tra Serbia e Kosovo, e sono stati confiscati mentre sei persone sono state respinte. Il Parlamento di Pristina ha tenuto oggi una sessione straordinaria di lavoro sul tema del referendum di domenica in Serbia. Parlando ai giornalisti ieri Kurti ha sottolineato che le istituzioni kosovare sono compatte e hanno preparato una dichiarazione congiunta sulla questione del referendum costituzionale in Serbia. (segue) (Alt)