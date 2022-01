Kosovo: Parlamento approva risoluzione per vietare svolgimento referendum su Costituzione serba (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Stati Uniti ed Unione europea considerano il referendum sui cambiamenti costituzionali del 16 gennaio in Serbia come un passo chiave per rafforzare l'indipendenza del sistema giudiziario e per rafforzare la trasparenza e l'efficacia dello Stato di diritto. E' quanto si legge in una dichiarazione congiunta diffusa ieri dalle ambasciate dei cinque Paesi (che fanno parte del così detto Quintetto, Quint) e dell'Ue in Kosovo diffusa dal Servizio europea per l'azione esterna. "Riteniamo che queste riforme siano un passo avanti nell'allineamento della Serbia agli standard europei e che sosterranno il percorso di adesione all'Ue della Serbia", si legge nella dichiarazione, che incoraggia tutti i cittadini a prendere parte al referendum. (segue) (Alt)