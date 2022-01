Kosovo: Parlamento approva risoluzione per vietare svolgimento referendum su Costituzione serba (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Notiamo con dispiacere che il governo del Kosovo non ha permesso all'Osce di raccogliere le schede per gli elettori che vivono in Kosovo in vista del prossimo referendum", evidenziano le ambasciate nella dichiarazione congiunta, con la quale viene invitato il governo di Pristina a permettere ai serbo kosovari di esercitare il proprio diritto di voto. "Invitiamo i governi di Kosovo e Serbia ad astenersi dalle azioni e dalla retorica che potrebbe aumentare le tensioni e ad impegnarsi costruttivamente nel dialogo facilitato dall'Ue. E' importante che entrambi i governi raggiungano progressi verso un accordo comprensivo che sblocchi la prospettiva europea e rafforzi la stabilità regionale", concludono le ambasciate nella dichiarazione congiunta. (Alt)