Kosovo: stampa locale, da oggi le Ksf possono partecipare a tutte le missioni all'estero (2)

- "Con le capacità di combattimento siamo ancora ad uno stato prematuro per partecipare, perché le capacità di combattimento non sono ancora sufficientemente sviluppate", ha precisato l'ex comandante delle Ksf, Kadri Kastrati. "Ma (il Kosovo) ha la capacità di andare con ogni Paese della Nato", ha aggiunto Kastrati evidenziando il grande contributo che le Ksf possono dare per quanto riguarda aree come la logistica e la medicina. Fino ad oggi le Forze di sicurezza kosovare hanno partecipato ad una sola missione all'estero, quella in Kuwait a fianco della Guardia nazionale dell'Iowa. (segue) (Alt)