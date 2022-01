Kosovo: stampa locale, da oggi le Ksf possono partecipare a tutte le missioni all'estero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito del Kosovo rappresenta "il sogno" e "la volontà di generazioni che hanno sacrificato tutto per la libertà", ha dichiarato nei giorni scorsi il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, nel corso di una visita al centro delle Forze di sicurezza kosovare (Ksf) di Gjilan. Il premier kosovaro ha elogiato il processo di rafforzamento della capacità delle Ksf. "Lo scorso anno, le Ksf hanno dimostrato un elevato livello di professionalità. Tra i loro più grandi successi c'è stata la partecipazione all'esercitazione Defender Europe, dove avete dimostrato professionalità insieme alle truppe della Nato e degli Stati Uniti. La prossima sfida è l'esercitazione Defender Europe del prossimo anno che vi troverà persino più preparati: sono fiducioso del vostro successo", ha affermato Kurti. Il premier kosovaro ha rimarcato che il governo di Pristina è molto impegnato per la modernizzazione dell'esercito "sia in termini di equipaggiamenti e di armi che nel fornire opportunità per dimostrare le vostre abilità militari". (segue) (Alt)