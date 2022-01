Serbia: presidente Vucic incontrerà oggi rappresentanti dei serbi in Bosnia e Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Serbia, Aleksandar Vucic, avrà oggi degli incontri separati con i rappresentanti della popolazione serba che vive in Bosnia Erzegovina e in Kosovo. Secondo quanto riporta il sito del quotidiano "Blic", in programma è un incontro nella sede di Villa Mir a Belgrado con l'esponente serbo della presidenza tripartita bosniaca, Milorad Dodik. Successivamente Vucic incontrerà gli esponenti politici che rappresentano i serbi del Kosovo. Il tema dei colloqui tra Vucic e Dodik sarà la situazione attuale in Bosnia Erzegovina e in Repubblica Srpska, l'entità serba del Paese, nonché le minacce di sanzioni contro Banja Luka. Il capo dello Stato discuterà invece la situazione della sicurezza in Kosovo con i serbi kosovari, soprattutto in vista del prossimo referendum fissato in Serbia il 16 gennaio. (Seb)