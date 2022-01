Usa-Kosovo: Blinken a Kurti, approfondire cooperazione per rafforzare stato di diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha invitato il primo ministro del Kosovo Albin Kurti a sviluppare la cooperazione per rafforzare lo stato di diritto, proteggere i diritti delle minoranze e raggiungere un accordo con la Serbia, incentrato sul riconoscimento reciproco. Il governo del Kosovo ha pubblicato nella serata di ieri una missiva inviata da Blinken a Kurti, in cui affermava, tra le altre cose, che "le relazioni tra gli Stati Uniti e il Kosovo sono radicate nei valori democratici comuni e nell'impegno per un Kosovo sovrano e indipendente". Nel testo della lettera, ha sottolineato il capo della diplomazia Usa, l'accoglienza dei profughi afghani e il dispiegamento di membri delle Forze di sicurezza del Kosovo con l'Esercito Usa in Kuwait, sottolineando che ciò evidenzia le crescenti opportunità del Kosovo di contribuire alla sicurezza globale. "In qualità di amici e partner del Kosovo, gli Stati Uniti non vedono l'ora di lavorare con voi per attuare pienamente l'agenda del presidente Joe Biden per le nostre relazioni, incluso il rafforzamento dello stato di diritto, la protezione dei diritti delle minoranze, la promozione della crescita economica e la garanzia, accordo ritardato tra Kosovo e Serbia, incentrato sul riconoscimento reciproco", si legge nella lettera. (segue) (Alt)