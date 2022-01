Kosovo: stampa locale, da oggi le Ksf possono partecipare a tutte le missioni all'estero (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex primo ministro del Kosovo, Ramush Haradinaj, ha proposto nei giorni scorsi la creazione di un fondo che sarebbe dedicato esclusivamente al rafforzamento dell'esercito del Kosovo. Haradinaj ha affermato che il rafforzamento continuo dell'esercito kosovaro dovrebbe essere un obiettivo permanente, perché l'attuale budget di 100 milioni di euro non è sufficiente perché il Kosovo abbia un esercito in grado di difendersi da potenziali aggressori. Secondo l’ex premier, per istituire il fondo servirà l'approvazione di una legge in Parlamento che lo legalizzerebbe, e il fondo consentirà donazioni da parte dei kosovari ovunque essi si trovino. (segue) (Alt)