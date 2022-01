Firenze: Sistema trasporti, tassista aggredisce turista, Nardella prenda provvedimenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A un mese dalle intimidazioni e le aggressioni da noi denunciate lo scorso mese ad opera di alcuni tassisti di Firenze, ai danni di un Ncc reo di provenire da Lucca, un altro grave episodio di violenza si è verificato la scorsa notte ai danni di una malcapitata ragazza malmenata a calci e pugni da un tassista. Purtroppo non siamo molto stupiti", afferma nella nota Francesco Artusa, presidente di Sistema Trasporti, associazione per il trasporto privato di Ncc auto e bus turistici. (segue) (Com)