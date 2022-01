Quirinale: Salvini, sinistra non può mettere veti e dire "questo sì, questo no"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il Leader della Lega, Matteo Salvini, è tornato a parlare della candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale. Intervenendo a Rai Isoradio, Salvini ha chiarito: "Non mettiamo veti nei confronti di nessuno: non si capisce perché a sinistra negli ultimi 30 anni abbiano scelto presidenti della Repubblica, perché avevano i numeri per farlo" e quando "per la prima volta i numeri dicono, fuori e dentro il Parlamento, che il centrodestra è in maggioranza si permettono di cominciare a dire 'questo sì e questo no'". "Io dialogo con tutti, ascolto tutti i leader ed il mio obiettivo è di scegliere velocemente ed in fretta una candidatura quanto più possibile condivisa", ha aggiunto. (Rin)