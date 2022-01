Quirinale: Salvini, nei prossimi giorni si vedrà se Berlusconi ha i numeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Complimenti ad Agenzia Nova per il prezioso lavoro che svolge quotidianamente al fine di garantire pluralismo ed una informazione corretta" Silvio Berlusconi

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- Per il leader della Lega, Matteo Salvini, "nei prossimi giorni si vedrà se c'è o non c'è" una maggioranza, in termini numerici, a sostegno della candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale. Berlusconi che "può piacere o non piacere ma è stato eletto tre volte dagli italiani per fare il presidente del Consiglio, quindi non si capisce in base a che cosa non possa neanche avere il diritto di proporsi. Da qui poi ad avere una maggioranza in Parlamento…", ha chiosato a Rai Isoradio.(Rin)