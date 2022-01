Usa: dal 19 gennaio al via prenotazioni per test anti-Covid gratuiti a casa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri il presidente Joe Biden ha annunciato che la sua amministrazione acquisterà altri 500 milioni di test per il Covid-19 e che presto dettaglierà i piani con cui la sua amministrazione renderà gratuite le mascherine di alta qualità per tutti i cittadini statunitensi. "So che per alcuni americani una mascherina non è sempre conveniente da ottenere, quindi la prossima settimana annunceremo come metteremo gratuitamente a disposizione del popolo americano mascherine di alta qualità", ha detto Biden durante un discorso pronunciato oggi alla Casa Bianca. "So che tutti vorremmo poter finalmente finire di indossare le maschere, lo capisco, ma sono uno strumento davvero importante per fermare la diffusione, in particolare della variante altamente trasmissibile dell'Omicron", ha aggiunto Biden. "So che siamo tutti frustrati mentre entriamo in questo nuovo anno: la variante Omicron sta causando milioni di casi e registrando ricoveri", ha detto, prima di ribadire la sua convinzione che la pandemia stia colpendo principalmente i non vaccinati e di invitare le persone a vaccinarsi. "In questo momento, sia le persone vaccinate che quelle non vaccinate stanno risultando positive, ma quello che succede dopo non potrebbe essere più diverso", ha chiarito l'inquilino della Casa Bianca, precisando che i 500 milioni di nuovi test saranno acquistati per soddisfare la domanda futura e si aggiungono ai 500 milioni di test precedentemente annunciati che la Casa Bianca sta acquisendo. (segue) (Nys)