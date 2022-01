Usa: dal 19 gennaio al via prenotazioni per test anti-Covid gratuiti a casa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante le sue osservazioni, Biden ha anche annunciato l'intenzione di schierare personale sanitario aggiuntivo in sei Stati per aiutare gli ospedali a fronteggiare l'ondata di contagi. Le squadre mediche militari sosterranno la Cleveland Clinic in Ohio, il Coney Island Hospital di Brooklyn, il Rhode Island Hospital di Providence, l'Henry Ford Hospital fuori Detroit, l'ospedale dell'Università del New Mexico ad Albuquerque e l'University Hospital di Newark nel New Jersey, ha affermato Biden. Già il mese scorso Biden aveva annunciato un piano per mobilitare mille medici militari per aiutare gli ospedali sopraffatti dall'ondata di casi Omicron. "Questa è solo una prima parte di un impiego più ampio. I team continueranno a essere mobilitati e schierati dove sono necessari nelle prossime settimane per affrontare Omicron. Queste squadre forniranno soccorso e contribuiranno a decongestionare i reparti di emergenza sopraffatti e gli operatori sanitari per consentire loro di garantire altre cure salvavita. Lavoreranno insieme agli operatori sanitari in prima linea per fornire loro il supporto di cui hanno bisogno", ha detto Biden. Secondo i dati del dipartimento della Salute e dei servizi umani, sono più di 151 mila i cittadini statunitensi ricoverati in ospedale a causa del Covid-19. Gli Stati Uniti hanno registrato una media di oltre 747.260 nuovi casi di Covid-19 al giorno nell'ultima settimana, secondo i dati della Johns Hopkins University. (Nys)