Quirinale: Bernini (FI), centrodestra unito per scrivere nuova pagina storia

21 luglio 2021

- “Con convinzione e determinazione i leader del centrodestra hanno chiesto ufficialmente al presidente Berlusconi di accettare la candidatura al Quirinale: è un passaggio fondamentale che conferma in pieno le ragioni dell’alleanza, per il presente e per il futuro. Le forze di maggioranza relativa in Parlamento hanno il diritto-dovere di fare la prima mossa, di sostenere una personalità nella quale si riconoscono per la Presidenza della Repubblica". Lo afferma in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini, secondo cui "la scelta non poteva che cadere naturalmente sul fondatore della coalizione, un grande protagonista del nostro tempo, che per esperienza personale, prestigio e riconoscimento internazionale ha tutte le caratteristiche per rappresentare il Paese al suo più alto livello. Il nostro auspicio è che il Presidente possa sciogliere presto e positivamente la riserva. Ci sono finalmente tutti i presupposti per scrivere una nuova pagina della storia istituzionale italiana”, conclude.(Com)