- Martedì 18 gennaio, alle ore 12.30, la Commissione Trasporti della Camera svolge, in videoconferenza, l'audizione del Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, Vittorio Colao, sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). L'appuntamento viene trasmesso in diretta webtv. (Rin)