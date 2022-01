Venezuela: ancora morti in scontri tra bande armate a oriente, possibile partecipazione Eln (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il succedersi delle segnalazioni di scontri che coinvolgerebbero l'Eln in una zona ben lontana dalla "patria", pare confermare la pervasività delle formazioni armate irregolari colombiane in tutto il territorio venezuelano. Una presenza che per Bogotà è frutto di una sostanziale e "storica" complicità tra il governo venezuelano e bande di orientamento marxista, e che per Caracas è invece prova della mancata volontà della Colombia di arginare i fenomeni criminali interni. (segue) (Vec)