Pd: Enrico Borghi, lanciamo Agorà sul nord del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- “Lanceremo presto le Agorà democratiche sul Nord, per andare a fondo delle ragioni per le quali nella vasta realtà geografica che va dall’Alto Piemonte al Friuli il Partito Democratico non riesce ad avere capacità di larga rappresentanza di una società complessa e in trasformazione, e per questo soffre sul piano del consenso". Lo ha detto Enrico Borghi, deputato e membro della segreteria nazionale del Partito democratico, intervenendo stasera a Novara all’assemblea provinciale del Pd che ha visto l’elezione del nuovo segretario provinciale, Rossano Pirovano. "Per noi - aggiunge - tornare a parlare al Nord, alla trama delle città medie e al territorio della produzione e del lavoro che cambia è decisivo. Dobbiamo farlo sapendo che questa è una realtà complessa, dove si intrecciano le nuove povertà e le diseguaglianze indotte dal CoVid e la paura della transizione che è il bacino elettorale tipico della destra. Ma lo dobbiamo fare, come grande scelta politica e non solo organizzativa”, conclude.(Rin)