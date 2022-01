Quirinale: Renzi, pronti a votare candidato centrodestra ma non Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, ha chiarito oggi che qualora il centrodestra presentasse per il Quirinale “un candidato che fa l'interesse dell'Italia, autorevole, credibile e adatto, noi siamo pronti a votarlo”. Nel corso dell’introduzione all’assemblea dei grandi elettori del partito, Renzi ha aggiunto: “Bisogna capire chi è” ed in ogni caso “il centrodestra dovrà presentare un nome diverso da quello di Berlusconi. Vedremo se sarà in grado”.(Rin)