Messico: autorità concedono autorizzazione uso emergenza farmaco Pfizer contro Covid-19

- La Commissione federale per la protezione dai rischi sanitari del Messico (Cofepris) ha annunciato di aver concesso l'autorizzazione per l'uso di emergenza del farmaco anti-covid sviluppato dell'industria farmaceutica statunitense Pfizer. Lo riferisce il quotidiano "El Economista". "Questi trattamenti saranno fondamentali per ridurre i ricoveri in Messico, motivo per cui celebriamo essere il primo Paese dell'America Latina ad autorizzarne l'uso in emergenza", ha affermato il direttore della Cofepris, Alejandro Svarch Pérez. Le prove prodotte dalla casa farmaceutica, ha spiegato l'agenzia in una nota, mostrano che il farmaco è in grado di ridurre il tasso di ospedalizzazione e mortalità fino all'88 per cento. Il farmaco è indicato in pazienti adulti con sintomi lievi o moderati e a rischio di complicanze. Cofepris ha evidenziato di essere la prima agenzia di regolamentazione sanitaria in America Latina ad autorizzare un farmaco di questo tipo (che combina due antivirali: nirmatrelvir e ritonavir), evidenziando che non sostituisce i vaccini e dovrebbe essere usato solo su prescrizione medica. (Mec)