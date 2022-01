Usa: attivo dal 19 gennaio sito web per ordinare test anti-Covid gratuiti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ciddadini degli Stati Uniti potranno ordinare test anti-Covid rapidi e gratuiti sul sito dedicato, Covidtests.gov, già a partire da mercoledì 19 gennaio. Lo scrive il "New York Times", precisando tuttavia che i test impiegheranno del tempo per arrivare, dato che in genere saranno spediti entro 7-12 giorni dall'ordine. L'annuncio della messa online del sito web rappresenta l'adempimento di una promessa fatta dal presidente Joe Biden prima di Natale, quando ha affermato che la sua amministrazione avrebbe acquistato 500 milioni di test rapidi per il coronavirus e li avrebbe distribuiti gratuitamente ai cittadini Usa. (segue) (Nys)