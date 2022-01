Argentina: ondata di caldo, toccato record storico di consumo elettrico (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'altra misura adottata dal governo in previsione dell'ondata di caldo di questi giorni e dei possibili blackout è stata quella di concedere una licenza straordinaria ai lavoratori degli uffici pubblici. Il rischio di blackout in Argentina è associato direttamente al congelamento della tariffe dei servizi dal ritorno al governo del peronismo, nel 2020, una circostanza che impedisce gli investimenti per l'adeguamento della rete. (Abu)