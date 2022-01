Lavoro: Baldino (M5s), con smart working si garantisce continuità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- “Lo strumento dello smart working, dove possibile, è fondamentale per garantire la continuazione dell’attività lavorativa dei dipendenti e la tutela della salute pubblica. Ed è proprio in questa direzione che va la missiva che le sigle sindacali hanno inviato al presidente del Consiglio Mario Draghi e ai ministri Orlando e Brunetta, in merito alla mancata sottoscrizione di un accordo sullo smart working per i dipendenti del gruppo Unipol”. Lo afferma Vittoria Baldino, capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Affari costituzionali alla Camera. “In un momento così delicato a causa del considerevole aumento dei contagi dovuti alla variante Omicron, è importante agire per evitare conseguenze peggiori e auspichiamo in una celere risoluzione della situazione, che vada a tutelare la salute di tutti i dipendenti, nel prosieguo dell’attività lavorativa", conclude. (Com)