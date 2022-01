Kazakhstan: segretario generale Csto, dispiegamento forze di pace è stato tempestivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dispiegamento delle forze di pace dell'Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto) in Kazakhstan è stato tempestivo. Lo ha affermato oggi il segretario generale della Csto, Stanislav Zas. "Il dispiegamento è stato molto tempestivo. Credo che l'appello del presidente kazako Kassym-Jomart Kemelevich Tokayev per l'assistenza alla Csto corrispondesse assolutamente alla situazione, alla difficile situazione che si stava sviluppando in Kazakhstan quel giorno", ha detto Zas citato dall'emittente "Rossija 24", assicurando che le forze di pace della Csto durante l'intera operazione in Kazakhstan non sono mai entrate in conflitto con la popolazione locale e non hanno interferito negli affari interni del Paese. "Non ci sono state interferenze negli affari interni da parte del contingente di mantenimento della pace. Hanno svolto la loro parte dei compiti", ha detto Zas, aggiungendo che mentre le forze di pace della Csto erano schierate in Kazakhstan è stata stabilita un'interazione tra il quartier generale operativo istituito ad Almaty e il contingente di mantenimento della pace. "C'è stata interazione tra le autorità locali e le forze di pace, e tra le forze dell'ordine del Kazakhstan e le nostre forze di pace. È impossibile svolgere compiti in assenza di questo", ha sottolineato il segretario generale della Csto, aggiungendo che le forze di pace dell'organizzazione sono pronte a partecipare alle operazioni militari in Kazakhstan ma che le autorità di Nur-Sultan non hanno ancora inviato una richiesta pertinente. (Res)