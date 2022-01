Quirinale: Salvini, nei prossimi giorni si vedrà se Berlusconi ha i numeri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il leader della Lega, Matteo Salvini, "nei prossimi giorni si vedrà se c'è o non c'è" una maggioranza, in termini numerici, a sostegno della candidatura di Silvio Berlusconi al Quirinale. Berlusconi che "può piacere o non piacere ma è stato eletto tre volte dagli italiani per fare il presidente del Consiglio, quindi non si capisce in base a che cosa non possa neanche avere il diritto di proporsi. Da qui poi ad avere una maggioranza in Parlamento…", ha chiosato a Rai Isoradio.(Rin)