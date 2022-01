Usa: dal 19 gennaio al via prenotazioni per test anti-Covid gratuiti a casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini degli Stati Uniti potranno iniziare a ordinare test rapidi contro il Covid-19 gratuiti a casa a partire dal prossimo 19 gennaio. Lo ha reso noto oggi la Casa Bianca in un comunicato, precisando che gli ordini per un massimo di quattro test per famiglia potranno essere effettuati utilizzando un apposito sito web, "COVIDTests.gov". L'amministrazione Usa imposterà anche un numero di telefono in modo che coloro che non hanno accesso a computer o Internet ad alta velocità possano effettuare ordini. La Casa Bianca ha affermato che i test verranno solitamente spediti entro 7-12 giorni dall'ordine, il che significa che la maggior parte dei cittadini non li riceverà fino alla fine di gennaio. Per prenotare i test le persone dovranno inserire il proprio nome e indirizzo postale sul sito web e potranno condividere un indirizzo e-mail per ricevere aggiornamenti sull'ordine. (segue) (Nys)